Tansi: ‘Bruni esempio di civismo e coerenza’

Carlo Tansi, leader di Tesoro Calabria non condivide le polemiche che hanno accompagnato la decisione di Amalia Bruni di volersi iscrivere nel gruppo Misto in seno al Consiglio regionale e scrive una nota al riguardo: “Amalia Bruni è un esempio di coerenza e di trasparenza e la sua decisione di non iscriversi al Pd ma nel Gruppo Misto lo testimonia.

Per questo ho scelto di sostenerla nella sua candidatura a presidente della Regione: ho scelto – come espressione autorevole del mondo civico – lei e non il Pd, come molti manipolatori di notizie hanno cercato di far credere.

Prova ne sia che al comune di Cosenza, fino in fondo (fino al ballottaggio), non ho scelto il candidato Pd Franz Caruso. Amalia è la migliore espressione della società civile calabrese e la sua volontà di rimanere tale anche dai banchi dell’opposizione le fa onore.

E tutte le polemiche che sono nate dopo questa decisione sono strumentali, in mala fede o provocate ad arte. In questa terra non si premia neppure la coerenza e la voglia di non avere etichette addosso. Amalia ha rinunciato a privilegi e vantaggi non iscrivendosi a nessun partito pur di non perdere la sua autorevolezza che gli viene anche dalla sua autonomia.

Chi fa polemica la fa per pretesto, è in malafede o ha un certo tornaconto. Certo, la coerenza non è una dote che da queste parti è apprezzata da tutti. Qui siamo più portati a giustificare chi salta da un carrozzone all’altro invece di chi resta coerente con le sue posizioni e con gli impegni assunti con gli elettori”.