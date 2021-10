Altro che assessori! Occhiuto vola a Milano per recuperare dirigenti “eccellenti”

“In questi giorni tutti mi chiedono degli assessori, della Giunta regionale. Io sono più impegnato a cercare dirigenti, quelli che dovranno aiutarmi, pure da non dirigenti, ad affrontare i problemi a cercare delle soluzioni. E oggi sono a Milano perché ci sono tanti calabresi straordinari che lavorano in altre amministrazioni che hanno dimostrato di essere bravi. Alcuni di loro li sto incontrando per chiedergli di venire in Calabria a dare una mano alla Calabria e a questa nuova squadra di governo, per dimostrare, come dicevo in campagna elettorale, che c’è una Calabria che l’Italia non si aspetta una Calabria che non si aspettano nemmeno a Milano. Vogliamo recuperare e valorizzare le nostre eccellenze”. Lo afferma il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un video postato su Facebook watch registrato davanti alla sede della Regione Lombardia.