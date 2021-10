Ballottaggi, Salvini: “Abbiamo più sindaci di 15 giorni fa”. Letta: “Dal leader della Lega conferenza stampa surreale”

“Passiamo da 8 a 10: al momento il centrodestra ha più sindaci rispetto a 15 giorni fa”. E’ il primo commento del leader della Lega, Matteo Salvini ai ballottaggi, da Catanzaro. “Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia. Il problema non è destra o sinistra, fascisti o comunisti, ma la campagna surreale di questi giorni passata a inseguire i fascisti che sono solo sui libri di scuola”.

Non si è fatta attendere la replica del centrosinistra ed in particolare di Enrico Letta: “”Un risultato clamoroso e importante ovunque, in tutta Italia. Abbiamo vinto sia quando la destra ha sbagliato che quando ha azzeccato i candidati. Ho sentito un conferenza stampa surreale di Salvini che raccontava una vittoria del centrodestra, pensavo fossero immagini di archivio”.

Le reazioni