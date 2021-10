I Socialisti di Catanzaro: ‘Soddisfazione e gioia per la nomina di Franz Caruso a sindaco di Cosenza’

I Socialisti della città di Catanzaro esprimono “con gioia la propria soddisfazione – si legge in una nota stampa- per l’elezione a Sindaco della città di Cosenza del compagno Socialista Franz Caruso.

Dopo un lungo periodo depauperante a guida Centro destra, la città di Cosenza, ha premiato la competenza la lungimiranza, l’onestà di un uomo integerrimo e di un professionista serio.

La scelta dei cosentini ha rilanciato un nuovo percorso politico riformista e Socialista, nella città dei sindaci Battista Iacino e Giacomo Mancini, la storia socialista si ripete, il vessillo del P.S.I torna ancora una volta a sventolare a palazzo dei bruzi.

I socialisti Catanzaresi da sempre in perfetta sintonia con le direttive della segreteria nazionale, a guida Enzo Maraio, hanno sempre vantato un ottimo e fraterno rapporto con il compagno Franz Caruso, sostenendo la sua candidatura fin dal principio, consapevoli che Cosenza e la Calabria tutta, ha la necessità di un buon governo a guida riformista per rilanciare l’economia regionale e colmare il gap delle diseguaglianze che negli ultimi anni hanno peggiorato le condizioni delle classi sociali svantaggiate.

I socialisti sono tornati, anzi non sono mai scomparsi, non solo in Calabria a Cosenza e nel resto d’Italia, ben consapevoli e pronti a lottare per la giustizia sociale, l’eguaglianza la fratellanza e la libertà.

Il socialismo riparte dunque dai territori, riparte dal basso e in Calabria inizia da Cosenza. Avanti!”.