Senato, Granato non esibisce green pass all’ingresso. Sospesa per 10 giorni da Palazzo Madama

Avrebbe dovuto intervenire a Palazzo Madama dopo l’informativa del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ma la senatrice catanzarese de ‘L’Alternativa c’è’ Bianca Laura Granato ha dovuto rinunciare al suo intervento. E’ stata infatti sanzionata per non aver esibito il green pass all’ingresso.

Per lei, come annunciato dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati divieto di accesso a tutti le sedi e interdizione ai lavori parlamentari per dieci giorni.

Granato nei giorni scorsi aveva preannunciato in più occasioni la sua intenzione di non osservare le regole che imponevano l’esibizione della certificazione verde all’ingresso del palazzo del parlamento. “Siamo cittadini e non siamo sudditi”, aveva detto.