Nasce Direzione Catanzaro, un percorso di confronto per contribuire al futuro della città

“Come poter essere utili alla propria città? Non c’è altra domanda da porsi e da porre, ritenendo che la ricerca di una risposta, tanto privata quanto pubblica, debba essere oggi, per tutti, una priorità”. Si legge questo in una nota a firma Direzione Catanzaro.

” Da questa consapevolezza e da questa riflessione nasce #direzioneCatanzaro. Direzione Catanzaro non è un movimento, non è un’associazione e nemmeno un partito, ma un percorso di confronto e di condivisione, con l’obiettivo dichiarato di comprendere come contribuire positivamente al futuro della città. Negli ultimi anni il tono del dibattito pubblico cittadino non è stato all’altezza dei bisogni della città e di conseguenza le discussioni che hanno animato la politica cittadina non sono state in grado di perseguire una qualsiasi prospettiva di sviluppo come pure di comprendere e affrontare, nel merito, le sfide e le opportunità che il tempo ha prospettato. Una città che ad oggi vive senza una direzione precisa, asfittica e rassegnata a quel che il destino le metterà davanti. Certo, la scarsa partecipazione popolare al voto in tutto il Paese e le evidenze di questi giorni ci dimostrano che il problema è diffuso e non riguarda solo la città di Catanzaro, ma è da qui che è necessario partire.

La pandemia ha palesato un sistema totalmente impreparato all’emergenza, le continue inchieste giudiziarie e gli interessi che ruotano intorno alle elezioni regionali hanno certamente bloccato l’attività amministrativa, ma hanno bloccato anche la discussione civile e il dibattito tra cittadini. Alla luce di tutto ciò c’è bisogno di ritrovare una discussione viva, sociale e popolare, articolata e partecipata, capace di restituire alla politica il suo ruolo ed ai cittadini la consapevolezza che un futuro diverso è possibile.

Direzione Catanzaro vuole dare forma e sostanza a questa discussione, offrendo la possibilità di abbracciare un modo alternativo di interpretare e vivere l’impegno politico cittadino, costruendo momenti di partecipazione diretta, studio, analisi, approfondimento e proposte per affrontare le sfide che aspettano la nostra città. Direzione Catanzaro vuole essere uno strumento per tutti coloro che saranno disponibili a lavorare per una nuova stagione del dibattito cittadino, fuori dai luoghi comuni, attraverso l’impegno diretto o la semplice testimonianza di adesione. cacciati”.