A Taverna buoni spesa per famiglie indigenti e sostegno per pagamento locazioni

Momenti straordinari postulano gesti straordinari.

Come quelli della Giunta comunale di Taverna che ha , da poco, licenziato due importanti provvedimenti deliberati per contrastare l’ indigenza e per sostenere le famiglie in difficoltà economiche anche per via della pandemia.

Il primo: buoni spesa per famiglie indigenti.

Il secondo: sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione ai proprietari di case.

Tutt’ e due le misure sono state fortemente perorate dal primo cittadino Sebastiano Tarantino, tutt’ e due i provvedimenti sono legati all’emergenza Covid-19, vedi decreto legislativo 25 maggio 2021 n.73 convertito nella legge 23 luglio 2021, n.106.