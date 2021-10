Fondi consiliari, la Lega restituisce alla Regione 155mila euro

La Lega – scrive in una nota stampa Il Commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno

ha dimostrato di essere virtuosa e restituisce alla Regione ben 155 mila euro. Un esempio di capacità e di politica corretta ed onesta. In sostanza, l’importo messo a disposizione del partito e dei suoi rappresentanti è stato ridotto e, quindi, i consiglieri Molinaro, Raso, Mancuso e il capogruppo Minasi, hanno restituito la somma sopra indicata, non utilizzata per il personale (pari ad € 110.000) e per il funzionamento del gruppo (pari ad € 45.000,00). Quindi, una scrupolosa e misurata amministrazione delle risorse che rientra nel modo di agire del partito e nel concetto della res pubblica che contraddistingue, appunto, la Lega.

Un vero modello virtuoso di gestione del gruppo consiliare che ha lasciato il segno nella politica di palazzo Campanella. Un risultato prezioso che ha consentito di mettere a disposizione dell’ente una somma rilevante che potrà essere utilizzata in altre e diverse direzioni ed, in particolare, per sostenere le fasce deboli e le famiglie in povertà. Un ringraziamento forte del partito ai consiglieri regionali ed al capogruppo per una condotta che dovrebbe essere presa come modello da tutti coloro che fanno politica con la P maiuscola.