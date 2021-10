Lega Calabria: “Con Occhiuto sarà una grande squadra”

“Finalmente i risultati finali con la promulgazione dei 4 consiglieri regionali già annunciati ed eletti, ma che per molti giorni erano stati messi in discussione con notizie di stampa del tutto farlocche”. Lo scrive in una nota stampa il Commissario Regionale della Lega Giacomo Francesco Saccomanno.

“La Lega – scrive Saccomanno – ha condotto una battaglia per ripristinare la vera legalità e contrastare queste indicazioni del tutto non veritiere ed ora si parte, con un risultato eccezionale, per trasformare la nostra Calabria”.

Saccomanno ringrazia “Matteo Salvini per il grande sforzo che ha profuso per la nostra terra e, nel contempo, un ‘in bocca a lupo’ a Roberto Occhiuto che saprà costruire una squadra forte, che consentirà alla Calabria di superare tutte le difficoltà ed incapacità che finora l’avevano collocata agli ultimi posti di ogni settore”.

Parla di una “compagine competente, capace, impermeabile che saprà affrontare tutti i problemi e che raggiungerà risultanti eclatanti. Via chi non è capace o è legato al passato ambiguo ed ora al lavoro per trasformare una regione che merita risultati diversi e che, sicuramente, ci saranno. La Lega farà il massimo per dare quel contributo forte e di novità, potendo essere finalmente quel quid in più che innalzerà il valore della nuova squadra”.