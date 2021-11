Camera, Roberto Occhiuto saluta: “Svolgerò un altro ruolo arricchito da questa esperienza”

Roberto Occhiuto (Fi), proclamato eletto presidente della Regione Calabria, comunica nell’Aula della Camera le sue dimissioni da deputato per incompatibilità. “Svolgerò un altro ruolo, per un atto di amore, arricchito dall’esperienza da me fatta in questa Aula dove ho imparato che nelle Istituzioni rappresentative si raccolgono le espressioni migliori della società”, ha detto commosso ringraziando la Camera ed i colleghi parlamentari. “Vado via da quì con la consapevolezza che gli italiani possono essere orgogliosi delle loro Istituzioni”, ha detto raccogliendo l’applauso unanime dell’Assemblea di Montecitorio. (ANSA)