De Magistris: “In consiglio regionale due soldati della democrazia senza armi”

“Per la prima volta nella Regione Calabria entrano “soldati della democrazia senza armi”, due consiglieri regionali che fungeranno “da collante tra vertenze territoriali e istituzione centrale”.

Questa mattina è iniziata la nuova fase della coalizione civica e popolare di Luigi de Magistris che, in conferenza stampa a Lamezia Terme, ha presentato i due consiglieri eletti il 3 e 4 ottobre, Ferdinando Laghi e Antonio Lo Schiavo, eletti rispettivamente nelle circoscrizioni nord e centro.

“Siamo qui per rispondere e rappresentare 130 mila elettori e tutte le nostre candidate e candidati che continuano a battersi insieme a noi”, ha esordito de Magistris, che ha lanciato subito un primo appuntamento. “Nell’attesa che si insedi quanto prima il nuovo consiglio regionale, ci vedremo il 13 novembre alle 10.30 a Rende per una grande assemblea manifestazione di coalizione, una delle prime tappe del soggetto politico nazionale, con forte impronta nel Mezzogiorno, che vogliamo creare”.

“Mi auguro – ha affermato de Magistris – che quando inizierà la nuova legislatura regionale le altre forze politiche tengano conto di quanto abbiamo rappresentato in campagna elettorale e rappresentiamo tuttora. Noi siamo radicalmente alternativi sia al centrodestra sia al centrosinistra di Amalia Bruni, ma non faremo opposizione dicendo ‘no’ a prescindere. Se arriveranno buone proposte da entrambi i fronti le analizzeremo”. Sul commissariamento della sanità ha sottolineato de Magistris: “Se da una parte ritengo positivo il fatto che sia stato scelto un rappresentante democraticamente eletto dal popolo, dall’altra sono molto preoccupato perché è lo stesso politico tra i principali responsabili dello sfascio della sanità pubblica in questa terra. Adesso per noi è il momento di fare tante lotte politiche sui diritti, a partire proprio da questo fronte”.

A fargli eco Ferdinando Laghi: “La sanità calabrese è ai minimi storici per qualità dei LEA e dei servizi non erogati. Troppi ospedali sono stati chiusi, molti sono deserti, per questo servono urgenti assunzioni di personale e vigileremo dall’interno su come saranno usati i soldi pubblici. Così come saremo pronti a formulare proposte in difesa dell’ambiente a cominciare dalla chiusura di discariche e inceneritori”.

Un lavoro importante, dunque, attende Laghi e Lo Schiavo. Proprio quest’ultimo ha precisato: “Sotto la leadership di Luigi de Magistris ci confronteremo periodicamente per valutare sia il nostro operato sia i lavori all’interno della Regione Calabria. Saremo un faro all’interno del palazzo dove porteremo i valori e le battaglie del fronte progressista di cui siamo parte”.