Morte Costantino Fittante, Abramo: “Addio a una voce politica e istituzionale autorevole”

“Con la scomparsa dell’on. Costantino Fittante, la Calabria perde una delle voci politiche ed istituzionali più autorevoli e rappresentative della sua storia recente.

Rappresentando il territorio catanzarese sia tra gli scranni del Consiglio regionale che di quelli parlamentari, dirigente per lungo tempo del Partito comunista italiano, Fittante si è distinto per tanti anni per i suoi contributi e le sue riflessioni di alto valore sociale e dalla forte impronta ideologica. Un impegno, il suo, sempre volto a difendere gli interessi della sua terra e a far valere la propria posizione sulla tanto discussa questione meridionale.

Alla sua famiglia, anche a nome delle amministrazioni che presiedo, giungano le più sentite condoglianze”.