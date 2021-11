Occhiuto: selezione assunzioni non sia affidata più alla Regione

“Se mi riesce approverò un protocollo col ministero della Pubblica amministrazione e col Formez per fare in modo che le procedure di selezione per assumere le persone che saranno necessarie per rafforzare l’apparato burocratico della Regione siano espletate dagli uffici regionali ma dal Ministero o dal Formez guardando al merito più che ai rapporti come spesso è avvenuto non solo in Calabria ma dovunque in passato”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un video sulla sua pagina Facebook in vista della riunione di Giunta in programma per lunedì prossimo.

“Oggi – ha detto Occhiuto seduto alla sua scrivania – è sabato quindi posso lavorare più tranquillamente e preparare gli argomenti per la Giunta di lunedì. Approveremo l’assestamento tecnico che è un documento necessario per prepararsi ad approvare il bilancio di previsione per non fare andare in esercizio provvisorio la Regione”.