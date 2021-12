Mirea Rotundo presidente Fipe, Pisano: “Scelta che rispecchia esigenza di nuove leve”

“Non si può che accogliere con grande entusiasmo l’elezione di Mirea Rotundo a nuova Presidente della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) di Confcommercio Catanzaro. Una scelta che rispecchia l’esigenza e l’opportunità di dare spazio alle nuove leve di imprenditori, anche all’interno delle associazioni di categoria chiamate a rappresentare e a tutelare gli interessi di tutto il settore”.

Lo afferma il consigliere comunale Giuseppe Pisano. “La nuova linfa e il patrimonio di idee, di competenze e di energie che anche Mirea Rotundo potrà offrire all’interno di Confcommercio – prosegue – costituiscono dei nuovi di punti di partenza per un comparto, che ha sofferto fortemente l’emergenza covid, e ha bisogno di rilanciarsi attraverso proposte e progetti innovativi. Come in tutti i settori, le voci emergenti sono la nostra forza, hanno bisogno di punti di riferimento e non vanno lasciati soli: auspico, dunque, che con Mirea Rotundo si possa fare squadra, tra amministrazione e associazioni, per affiancare tutti gli esercenti e contribuire alla ripartenza commerciale in città”.