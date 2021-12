Consolante: “Contrario all’isola pedonale di questa sera. Il maltempo avrebbe tenuto lontano la gente”

Il consigliere comunale di Catanzaro delegato al traffico Enrico Consolante esprime il suo disappunto per la decisione di confermare l’isola pedonale prevista per la giornata di oggi nonostante il previsioni meteo tutt’altro che confortanti.

“Avevo fatto presente al sindaco Abramo – ha dichiarato Consolante – su sollecitazione di diversi commercianti come fosse poco opportuno mantenere oggi l’isola pedonale, la pioggia avrebbe impedito una buona affluenza di cittadini su corso Mazzini. Nel pomeriggio però dopo essersi consultato con un assessore che in nome di chissà quale competenza meteorologica aveva assicurato che non avrebbe piovut, lo stesso sindaco, che a me era sembrato possibilista, ha deciso non revocarla.

Il risultato di questo: corso chiuso, poca gente in giro e commercianti delusi e inviperiti. La mia considerazione finale: sono d’accordo con quanto era stato espresso recentemente da Sergio Costanzo: chi fa l’assessore mentre esercita questa funzione non dovrebbe anche fare il politico”.