Nuovo Centrosinistra: “Accogliamo con entusiasmo convergenza su Fiorita candidato sindaco”

La determinazione assunta dall’assemblea del Partito Democratico cittadino che ha premiato il buon lavoro condotto dai circoli e dal loro coordinatore Salvatore Passafaro – si legge in una nota di Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Art. 1.,M5S, Volt, Europa Verde, Cambiavento, Catanzaro Vivace, Catanzaro Generosa ovvero il Nuovo Centrosinistra , non può che essere letta come un ulteriore sforzo che va nella direzione di tenere unita la coalizione.

Leggi anche Il nome del candidato del Pd per Catanzaro è Nicola Fiorita. Ma la decisione finale spetta alla segreteria nazionale

La convergenza unitaria sulla candidatura di Nicola Fiorita, a sindaco di Catanzaro, è una notizia che accogliamo con entusiasmo e rappresenta uno sbocco naturale di un percorso lungo e articolato portato avanti dal centrosinistra, durato oltre un anno e mezzo e che è sta coinvolgendo l’interesse dei livelli nazionali delle sigle rappresentate al Tavolo. Avevamo l’ambizione di costruire un laboratorio politico, il famoso ‘campo largo’ di cui siamo antesignani, che fosse buona pratica da esportare e fin qui siamo felici di quanto fatto finora.

L’ambizione era quella di dare nuovo smalto alla parola “Politica”, un sostantivo che negli anni è stato svuotato del suo significato vero e che, spesso, ha fatto rima con “personalismo”.

Così, il percorso di confronto e condivisione portato avanti in questi mesi ci permesso di affrontare dal profondo i temi più importanti a cui la prossima amministrazione dovrà dare risposte concrete. Allo stesso modo, quel percorso ha trovato in Fiorita il terminale ideale per tradurre in azione il lavoro svolto.

Oggi, però, inizia la parte più entusiasmante di questo percorso: tornare a confrontarsi con le persone, raccontare a Catanzaro la nostra visione di città.

Sarà un viaggio bellissimo, fatelo insieme a noi.