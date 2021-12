Cesare Pileggi aderisce al Partito Socialista Italiano

Prosegue incessante l’opera di ricostruzione del Partito Socialista Italiano che, a guida del segretario nazionale Enzo Maraio, è riuscito a riaffermare una sensibile presenza sui territori, eleggendo numerosi amministratori pubblici come dimostrano gli ultimi risultati elettorali conseguiti tanto alle provinciali (a Ferrara ed Ancona sono stati eletti presidenti socialisti) quanto alle comunali laddove oltre, ai numerosi successi conseguiti in Sicilia, a Salerno e in altri grossi centri della Campania, si può annoverare l’exploit del segretario Prov.le del Psi di Cosenza, Franza Caruso, eletto primo cittadino della città bruzia.

In provincia di Catanzaro, si deve registrare l’adesione al Partito del Garofano di Cesare Pileggi, assessore al comune di Chiaravalle C.le con delega alla digitalizzazione, Pubblica Istruzione, Fondi U.E. e Rapporti Istituzionali.

Giovane (34 anni), brillante, motivato e molto radicato nel territorio delle preserre catanzaresi, l’assessore Pileggi, unitamente a validi compagni ed amici, darà certamente il suo contributo alla rinascita del Partito in una zona tradizionalmente fertile ai valori riformisti la cui diffusione sarà possibile anche attraverso iniziative volte alla creazione di nuove sezioni socialiste.