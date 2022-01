Psi: ‘Sosteniamo a sindaco Nicola Fiorita, espressione di una politica colta, preparata e giovane’

“La confusione ingenerata su alcuni organi di stampa in merito alla collocazione del Partito del Garofano alle prossima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Catanzaro, merita un intervento perentorio volto a chiarire, a scanso di equivoci, ogni circostanza in proposito”. E’ quanto afferma in una nota il commissario cittadino Psi di Catanzaro Gregorio Buccolieri.

“L’orientamento cui è approdato il tavolo del Nuovocentrosinistra (alla cui nascita abbiamo contribuito sin dalla prima ora), non può che suscitare enorme soddisfazione non fosse altro perché rappresenta il suggello ad un percorso virtuoso intrapreso da oltre un anno e mezzo e, come tale, seguito con estremo interesse anche dai rispettivi livelli nazionali.

La convergenza delle forze politiche del centrosinistra sul nome del Professore Nicola Fiorita non può che nobilitare il prezioso lavoro fin qui svolto da tutti i dirigenti delle componenti della coalizione la cui mission più rilevante è quella di mettere in campo, sin dalle prossime amministrative di primavera, una classe dirigente colta, preparata e giovane, coerente con il comune sentire”.

“In tale prospettiva proseguono i socialisti Nicola Fiorita oltre a rappresentare la perfetta sintesi delle svariate sensibilità presenti al Tavolo, impersonifica il profilo più adatto a guidare il Capoluogo di regione nel difficile intento di risollevarlo dal ventennio oscurantista vissuto sotto l’egida di Abramo e di un centrodestra cittadino che costituisce ormai un consolidato sistema cui in tanti, forse troppi, strizzano l’occhio.

Obiettivo arduo, ma possibile, se il progetto, progressista nel contenuto e riformista nel metodo, che sarà adeguatamente presentato alla Città nei prossimi giorni, verrà fatto proprio da tutti coloro i quali, anche singoli cittadini, non riconoscendosi nel sistema che ha oppresso la nostra comunità, hanno di Catanzaro una visione ben precisa.

Volare alto, consapevoli delle difficoltà, pensare in grande senza perdere il distacco dai bisogni urgenti della gente, recuperare il patto sociale con il territorio bruscamente interrotto da una politica di bassa lega che ha costruito il consenso sui bisogni.

L’intento è quello di favorire la partecipazione della cittadinanza, nell’auspicio di riavvicinarla e coinvolgerla, perché i fatti dimostrano, in maniera inequivocabile, come la lontananza dalla cosa pubblica di una ricca fetta di elettorato genera gravi e multiformi fenomeni di involuzioni del dibattito politico e, conseguentemente, dell’azione amministrativa.

Coniugare l’attivismo delle forze civiche con gli orizzonti politici dei partiti è stata una sfida che possiamo considerare vinta. Ha trionfato la politica, quella buona, quella che decide, quella che esce dai salotti e che si sporca le mani ma non la coscienza, quella che favorisce i diritti e argina i privilegi, quella che ascolta gli ultimi e compie delle scelte.

Da socialisti, in questi due lunghi e difficili anni, unitamente a tutti gli amici della coalizione, siamo tornati tra la gente, abbiamo incontrato i lavoratori appoggiandone le lotte, siamo stati accanto ai dipendenti ed al management del S.Anna in quella che è stata una vicenda drammatica e paradigmatica della situazione sanitaria cittadina, abbiamo sostenuto le battaglie per i diritti civili e le relative istanze provenienti dalla società reale che è sempre un passo avanti rispetto alla politica.

E il Nuovo centrosinistra compatto ed unito come mai avvenuto prima, in tale ottica aperto e disponibile anche a sostenere le primarie di coalizione (ad onor del vero proposte senza successo a tutti gli interlocutori interessati) come si può agevolare evincere dai numerosi documenti e dalle due conferenze stampa che hanno avuto luogo nei mesi passati, è approdato sul nome che più di ogni altro ha sostenuto ed incoraggiato il progetto.

Nicola Fiorita – concludono dal Psi è il candidato Sindaco, forte del sostegno di numerose liste tra cui quella che anche Il Partito Socialista (ritornato ormai sulla scena in ogni competizione elettorale del Paese) è pronta a mettere in campo nel rispetto dei parametri diffusamente richiamati”.