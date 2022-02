Regione, altri 50mln per le imprese, Occhiuto: “Opportunità per donne e giovani”

“Lo strumento più efficace che abbiamo messo in campo per superare le difficoltà generate dalla crisi pandemica è il Fondo Calabria Competitiva, la cui dotazione finanziaria è stata incrementata con una specifica delibera della giunta regionale approvata qualche giorno addietro”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Calabria Live”.

”L’aumento della dotazione finanziaria del Fondo è volto a garantire alle imprese, in modo rapido ed efficace, tramite dei prestiti specifici e agevolati, la liquidità necessaria per contrastare i danni arrecati dalla pandemia.

Viene consegnato alle imprese uno strumento per garantire la continuità delle attività economiche e per preservare i livelli occupazionali. Al fine di supportare il sistema produttivo nei termini indicati, il Fondo è stato dotato di 50 milioni di euro, e mi ha fatto molto piacere la reazione positiva di Confindustria, che ha pubblicamente apprezzato quanto fatto dalla Regione”.

“Quanto all’aiuto per i giovani, da qui a qualche settimana, ad esempio, pubblicheremo un avviso finalizzato a sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese femminili, che rappresentino progetti caratterizzati da elementi di innovatività.

Inoltre, sarà pubblicato un ulteriore avviso per sostenere la creazione di micro imprese start up innovative e spin off, ad alta intensità di tecnologia e conoscenza, rivolto quindi soprattutto a giovani neolaureati che vogliano sviluppare proprie idee imprenditoriali.

Il nostro obiettivo è quello di creare opportunità e di tentare di rendere la Calabria una Regione attrattiva per gli investimenti e dunque anche per i giovani”.