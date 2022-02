Vaccini, Occhiuto: Figliuolo riconosce ottimo lavoro Calabria, avanti così

“Ringrazio il generale Figliuolo, che in un’intervista a Repubblica riconosce l’ottimo lavoro della Calabria nella campagna vaccinale: unica Regione, insieme alla Puglia, ad aver convertito le scuole in hub vaccinali. Avanti così, continuiamo a mettere in sicurezza la popolazione”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.