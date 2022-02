Area di Centro, Speziali lancia la Camaldoli 2.0

In preparazione della riunione romana del 15 febbraio tra diversi esponenti di spicco dell’Area di Centro (da Cesa a Lupi, da Mastella a Gargani, propedeutica al vertice già fissato per l’8 e 9 marzo a Beirut dell’Internazionale Democristiana – cui aderisce il PPE – il Coordinatore Regionale Federativo per la Calabria Vincenzo Speziali ha voluto dire la sua.

“Sono state settimane di intenso impegno, durante le quali si è lavorato con discrezione e sottotraccia, proprio perché tra le tante difficoltà bisognava evitare di turbare le possibili “mediocrità” – pure locali – che ovunque si riscontrano, in capo ad alcuni, ma fortunatamente, non tutti e non sempre – si legge. Anche questo abbiamo affrontato, però adesso si comincia, con convinzione e determinazione, visto che il tempo incalza e la necessità di costruire un’area moderata e di centro è sotto gli occhi di tutti e da chiunque non solo invocata ma auspicata, per il bene del Paese”.

“Dovremo riflettere su come aggiornare la nostra azione politica, partendo dalla dottrina sociale della Chiesa e fondendo l’idea sturziana delle municipalità, con la visione di Maritain, ovvero di operare nella società per il bene comune partendo dal singolo e la visione di Paronetto, sublimata dall’impostazione montiniana, che è la base culturale della DC.

Il tutto senza dimenticare la pratica ineguagliabile di Moro, la scia delle intuizioni degasperiane, coniugandole con la rivisitazione della sensibilità di La Pira o della politica di Mattei, la concretezza andreottiana e il dinamismo positivo di Fanfani. Ci sarà molto da fare, ma ci riusciremo, in quanto non è solo una questione organigrammatica da definire – si confida anche in ciò! – però questo lecito obbiettivo, discenderà conseguenzialmente, solo dopo. In un luogo “apparentemente neutrale” (benché rappresentante della nostra comune formazione culturale), il 15 Febbraio, ci ritroveremo liberi e forti, poiché forti in quanto liberi (liberi da schemi e da pressanti scadenze immediate), dove ci apriremo – si spera – al contributo fattivo dell’area riformista, come di altre – in quanto è il tempo odierno che scandisce tali obblighi rimodulativi, dal punto di vista programmatico”.

“Sia l’IDC (Internazionale Democristiana e di Centro), sia il PPE (Partito Popolare Europeo), – conclude la nota – guardano con attenzione e spingono in tal senso, avendoli sollecitati e, quindi, in raccordo con autorità morali, abbiamo proceduto. Non vale la pena fare nomi – pure se vi saranno i più rappresentativi leaders di quest’area- ma la casa la si costruisce assieme, tutti quanti! Ora si parte e nel frattempo si continua con la “chiamata” a partecipare, poiché nessuno, da solo, va da nessuna parte”.