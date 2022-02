Aspettando Boccia. Il teatro dell’assurdo in chiave dem

Proviamo a ragionare a Boccia fermo. Il responsabile nazionale degli Enti locali del Partito democratico Francesco Boccia, al quale solitamente è appiccicata l’etichetta di “plenipotenziario della segreteria nazionale per la Calabria”, era atteso per ieri lunedì a Catanzaro, forse più precisamente a Lamezia Via delle Nazioni perché di solito non oltrepassa Viale del Progresso direzione Ionio. Così perlomeno era filtrato dall’entourage della segreteria e della presidenza regionali del partito, nella settimana abbastanza concitata che ha chiuso le candidature per i congressi provinciali e per le città superiori ai 15mila abitanti. C’è attesa perché, a prestare fede a quanto dichiarato dallo stesso segretario regionale Nicola Irto, in pole position dell’agenda politica c’è la questione amministrative della città capoluogo di Regione, al quale, qui concordando finanche il segretario nazionale Enrico Letta, occorre assegnare lo status di “rilevanza nazionale”. C’è da dire che alle migliori intenzioni non sembrano seguire le conseguenti buone opere. In città, dal punto di vista parziale seppure importante del Partito democratico, due sono le questioni incombenti.

Una riguarda la vita interna di partito, l’elezione tramite votazione congressuale, del segretario della federazione provinciale, una carica che è vacante in via formale da qualche mese dopo le dimissioni di Gianluca Cuda e che, tradizionalmente per non dire storicamente, nei partiti da cui è poi nato il PD (PPI, DS, PSI), ha sempre contato molto, tanto da rappresentare spesso la rampa di lancio da cui spiccare voli di rappresentanza più ampia. Qui la gara è nominalmente ristretta a una corsa a due, essendo state ammesse le candidature contrapposte di Domenico Giampà, sindaco di San Pietro a Maida, e di Salvatore Passafaro, coordinatore dei circoli cittadini. La gara a due dovrebbe essere una soluzione naturale per un partito nato a vocazione maggioritaria, con enfasi accentuata sui meccanismi diretti di democrazia interna, vedi primarie, e di democrazia tout court, vedi orientamento mai portato a buon fine sul doppio turno alla francese. Eppure, ultimamente il meccanismo si è inceppato, complice l’ingessatura da commissariamento.

Tanto che anche l’elezione di Irto alla segreteria regionale è avvenuta senza colpo ferire, se non a colpi di regolamento: in pratica un candidato unico e vittoria a testa bassa (niente paura, non è una nuova mozione…) al congresso del 17 gennaio. C’è una tendenza tutta calabrese, che non si riscontra in altre parti d’Italia, di evitare nei limiti del possibile il misurarsi voto su voto. Se si potesse evitare questa comparazione anche il prossimo 18 febbraio, giorno fissato per le provinciali, nell’apparato si tirerebbe un sospiro di sollievo. Perché ciò si realizzi, è necessario che uno dei due contendenti faccia un passo indietro, motivandolo magari con ragioni professionali o familiari. Il meccanismo è collaudato, le pressioni possono essere di diverso tipo, spaziando dalla ragione di partito alla lusinga di rosee prospettive. Vedremo.

Intanto in città monta la seconda questione. Il candidato sindaco del centro sinistra, ancora non determinato. Curioso che la più netta indicazione sia venuta da un sondaggio citato a porte chiuse dal sindaco uscente Sergio Abramo, che, forse con l’intenzione di spronare gli alleati del centrodestra a uscire dall’impasse, avrebbe indicato Nicola Fiorita, candidato avversario, quale sicuro vincitore in caso di ballottaggio. Lasciando da parte sondaggi la cui validità è tutta da dimostrare, candidato del centro sinistra vuol dire, considerate le forze in campo, candidato sindaco del Pd. O meglio, per il Pd. Che può anche rinunciare ad avere un suo tesserato in cima agli aspiranti designati.

È già successo, anche con lodevoli risultati sia in termini elettorali sia nella tenuta successiva, di governo delle città. Ciò che non può succedere, o quantomeno non è mai successo, che un tesserato del Pd – ma c’è da dire in qualunque partito – possa correre da solo, non solo in concorrenza con il candidato scelto dal partito, ma addirittura come possibile candidato della coalizione opposta. Questa è però la situazione che va delineandosi a Catanzaro. Certo, ancora siamo alle esercitazioni verbali e alle schermaglie tattiche, inscenate per saggiare posizioni e circoscrivere perimetri. Ma già il fatto che, nella riunione del centro destra chiamato a designare il suo candidato, sia rimbalzata la possibilità di puntare su Valerio Donato, candidato in chiave civica ma orgogliosamente iscritto al Pd, senza che né da parte dello stesso Donato che dalla parte del Pd si sia levata voce di diniego, protesta o di semplice meraviglia, getta ulteriore luce sullo stato della politica. In città. Ma, considerato l’assunto di premessa, che Catanzaro abbia spessore di disputa nazionale, della politica in generale. Da ripensare. Da resettare. Da ricostruire.