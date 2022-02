Verso le Comunali, Calabria Resistente e Solidale, Prc e Pap fanno il punto della situazione

Lunedì 14 febbraio – si legge in una nota di Calabria Resistente e Solidale, Partito della Rifondazione Comunista, Potere al Popolo si sono riunite le forze della sinistra di alternativa e anticapitalista catanzarese per discutere delle elezioni amministrative e delle prossime iniziative politiche.

In merito all’imminente scadenza elettorale del capoluogo di Regione, passi in avanti vanno segnalati nella costruzione di un’alleanza popolare e una proposta programmatica che rappresenti il riscatto di questa Città rispetto agli innumerevoli fallimenti tanto del centrodestra quanto del centrosinistra.

Vogliamo dare una risposta di sinistra ai bisogni di questa città, alle migliaia di giovani, lavoratrici e lavoratori, disoccupati, a tutta quella cittadinanza che ha subito drammaticamente il declino di Catanzaro.

Intendiamo tornare a fare politica attiva nei quartieri, a contatto con la gente reale, con quelli che soffrono quotidianamente dello sfascio in cui è stata ridotta la Città, senza i servizi più elementari. Viviamo in una Città dove ancora ci sono quartieri che non hanno un vero sistema fognario, dove i trasporti spesso sono una chimera, dove i servizi sanitari non esistono, dove è impossibile oggi trovare un lavoro dignitoso e legale, che non rappresenti solo sfruttamento e lavoro nero.

Riteniamo necessario ribadire, ancora una volta, che non c’è spazio per la costruzione di un’altra idea di Città con tutte quelle forze che sostengono il Governo Draghi a Roma, un governo antipopolare e in piena continuità con tutte quelle politiche neoliberiste che hanno affossato i diritti e la possibilità per gli Enti Locali, specialmente nel Mezzogiorno, di garantire servizi ai cittadini.

Allo stato attuale non vediamo candidature a Sindaco che abbiano una posizione netta in tal senso e, per questo, pensiamo sia un grave errore politico ritenere che quelle proposte possano essere un riferimento per l’alternativa a Catanzaro, al contrario di quanto avvenuto alle recenti delle elezioni regionali con la costruzione del terzo polo che ha conseguito un significativo risultato elettorale. In questi anni siamo stati nelle piazze a difesa dei lavoratori precari della sanità, della stabilizzazione dei vigili del fuoco, abbiamo avviato insieme ad altri soggetti percorsi di mutualismo durante il lockdown per famiglie indigenti, siamo stati a fianco di giovani donne per rivendicare parità di genere, abbiamo contestato Salvini e il suo razzismo nelle piazze , sulla scia di queste azioni concrete vogliamo continuare.

Nei prossimi giorni non mancherà, di certo, la nostra iniziativa politica. Un primo momento di confronto pubblico avverrà domenica 20 febbraio sul Lungomare di Catanzaro Lido: parleremo di carovita e Legge Fornero, che pesano su pensionati, disoccupati, lavoratori precari e sulle fasce deboli della città. Su questa scia, costruiremo altri momenti di questa natura per parlare dei problemi della Città e per trovare soluzioni insieme ai cittadini e a tutti quei soggetti, singoli ed associati, che intendono realizzare una autentica svolta nel governo della Città”.