Tallini: “Io dietro la possibile candidatura di Loiero? Notizia destituita di ogni fondamento”

Considero una vera e propria provocazione la notizia apparsa sulla vostra testata secondo cui la candidatura a Sindaco della città dell’avvocato Loiero sarebbe frutto di un accordo tra me e l’ex sindaco Michele Traversa. Parole dell’ex consigliere regionale e esponente di Forza Italia in riferimento per un articolo oggi su Catanzaroinforma

Tutti conoscono la mia posizione che è stata tra l’altro espressa pubblicamente in sede interpartitica sulla vicenda elettorale dello schieramento di centrodestra.

La mia idea è che si dovrebbe esperire ogni tentativo possibile per riportare il candidato Talerico ad essere organico alla coalizione del centrodestra considerate le insidie che potrebbe riservare un eventuale ballottaggio.

Qualsiasi altra ricostruzione, frutto di illazione o peggio di squallide strumentalizzazioni e’destituita di ogni fondamento”.