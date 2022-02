Assoluzione Tallini, Alleanza per Catanzaro: “Finalmente la serenità per lui e la sua famiglia”

Il gruppo “Alleanza per Catanzaro” che al Comune di Catanzaro fa riferimento all’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo e in Regione al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, esprime “compiacimento per l’assoluzione da tutte le accuse mosse nei confronti del già consigliere regionale e Presidente dell’Assemblea legislativa calabrese Domenico Tallini nell’ambito del processo Farmabusiness. La sentenza di assoluzione riconosce l’estraneità da ogni fenomeno criminale di Mimmo Tallini, soprattutto restituisce serenità a lui e alla sua famiglia e dimostra che il sistema giudiziario, nonostante le non poche incongruenze, consente di far valere nel processo le proprie ragioni”.