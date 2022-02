Catanzaro, Morelli: “La Provincia è fallita e vende tutto?”

Riceviamo e pubblichiamo

“Dobbiamo dircelo:

Viviamo un incubo.

Uno di quelli in cui tutto ci sembra così assurdo che intuiamo non sia possibile. Siamo incastrati in una dimensione onirica deviata in cui nulla ha più senso. Lo sappiamo, ma non riusciamo a svegliarci. Siamo testimoni inermi dell’assurdo.

Stanno per abbattere il convento della Maddalena, edificio razionalista dalle forme meglio conservate in città.

Blaterano di parcheggi multipiano in ogni dove; in pieno centro storico che neanche le più mostruose emanazioni burocratiche immaginate da Tiziano Scalvi negli “Inferni” di DylanDog ne sarebbero capaci.

La Provincia è fallita, e trascinerà con sé quello che resta della città, ma in campagna elettorale i candidati sindaci non ne parlano, si aggirano per le vie del nostro incubo come zombie intenti a risucchiare il cervello dei poveri malcapitati elettori.

È insistente già da diverse settimane la notizia che per ripianare l’enorme buco di bilancio la #ProvinciadiCatanzaro è intenzionata a vendere tutto: anche le sue opere d’arte.

Oggi si viene a sapere che qualche mefistotelico dirigente, nel redigere il computo delle alienazione dei beni di proprietà dell’ente, ha inserito una cifra : 1.600.000 in tutto, 300.000 euro per il primo anno, da ricavare dalla vendita delle opere d’arte. Su per giù quanto si potrebbe ricavare da un’asta fallimentare dalle opere del MARCA e del Parco della biodiversità?

In questo mondo assurdo, mi rivolgo a Paolo Mattia , recentemente eletto in Consiglio provinciale, ragazzo con cui molto mi sono molto scontrato la passata estate costruendo insieme la mostra ” Una Posizione Pura Nei Confronti dell’Arte. Saverio Rotundo ‘U Ciacio” alla Grangia di Sant’Anna a Montauro. Uno scontro da cui è nato qualcosa di buono, devo riconoscerlo.

Paolo, in nome proprio del titolo mostra, chiedo a te, giovane di 34 anni: tutto questo è vero?

Se non è così, ti prego di smentire categoricamente queste voci che fanno male e umiliano la città.

Ma se così è, e lo può essere solo perché viviamo un incubo appunto, e quindi l’impossibile può esserlo, e l’inimmaginabile può manifestarsi difronte a noi, Come potrai Permetterlo?

Dobbiamo svegliarci.

Troviamo il modo“.

Stefano Morelli