Riccio: ‘Sui parcheggi sotterranei si considerino prima gli atti amministrativi già approvati’

“Parafrasando il più grande scrittore calabrese del novecento che diceva: ‘I calabresi vogliono essere parlati’, ritengo che il ‘vero’ problema di Catanzaro è che le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi decenni hanno sempre calato progetti e opere dall’alto.

Ecco che la massima di Corrado Alvaro diventa attuale e calza a pennello nel contesto locale: ‘I catanzaresi vogliono essere parlati’. Forse se si fosse adottato questo metodo di democrazia partecipata tanti errori o addirittura orrori si sarebbero evitati.

Il confronto delle idee è sempre un fattore di crescita e di discussione costruttiva, non è mai pretestuoso ed il mio intervento sul parcheggio sotterraneo in piazza Prefettura vuole solo evidenziare che sarebbe più “semplice” costruire dei parcheggi al di fuori del perimetro storico cittadino e non all’interno”. Così in una nota stampa il consigliere comunale di Catanzaro Eugenio Riccio.

“Lo ripeto, ho seguito, in streaming, con molta attenzione il convegno di Aldo Casalinuovo apprezzandone lo spessore della discussione e i relatori ma ritengo che Catanzaro proprio per la sua orografia che è totalmente differente da quella di Roma o di Cosenza, debba guardare a realtà simili come Perugia o per restare vicini a Potenza, città in cui i grandi parcheggi sono stati realizzati fuori dal centro storico e non dentro.

Tutto questo è stato previsto sia dal Pum Piano Urbano della Mobilità redatto dalla società Sintagma di Perugia nel 2009 che dal successivo Pums Piano Urbano della Mobilità Sostenibile redatto dalla Scrat Consulting & Research, quest’ultimo in parte utilizzato, con alcune slide, dall’ingegnere Laganà durante il convegno dibattito presso la Casa delle Culture, i cui pilastri in tema di sosta si basano su una serie di parcheggi di interscambio, nelle specifico quelli: dell’attuale rotatoria di scambio tra le tangenziali est e ovest), la Metropolitana (fermata Tribunale) e il polo giudiziario (in fase di completamento e ampliamento con la nuova ala del tribunale e gli uffici della Procura da realizzare all’ex-Ospedale Militare Osservanza), dotandolo di aree di sosta per autovetture (600 posti) e autobus extraurbani (50 posti) con accesso diretto dalla rotatoria esistente mediante la realizzazione di adeguate rampe di collegamento, compresi i collegamenti ettometrici con ascensori inclinati e scale mobili (in parte in galleria) dell’area a parcheggio con Piazza Matteotti (Polo giudiziario) e con Piazza Prefettura/Corso Mazzini.

L’entrata in esercizio era prevista per il 2022 e la copertura finanziaria si basa sul POR 2014-2020 e PAC (FSC), per complessivi 18.000.000 €; E ancora, la realizzazione dei lavori di riqualificazione del Parcheggio “Politeama” (230 posti auto) come parcheggio di scambio (da Piazza Roma) per la Funicolare e a servizio del centro storico.

L’entrata in esercizio era prevista per il 2022 ed il costo è di 4.500.000 €; e ancora il parcheggio di scambio, di almeno 120 posti auto, alla Fermata di Via Milano, adoperando parte dell’attuale sedime destinato alla sosta degli autobus extraurbani da cedere al termine dei lavori al Comune di Catanzaro.

L’entrata in esercizio era prevista per il 2021; l’intervento si basa sui fondi POR 2014/2020 e PAC (FSC), per complessivi 1.000.000 €. Sempre nello stesso PUMS si è abbozzato a un’idea di un parcheggio sotterraneo a Piazza Prefettura con area attrezzata espositiva di superficie ma solo a livello teorico nel “II Atto Integrativo dell’Accordo di Programma”, al “Piano di infrastrutturazione e governo della mobilità nell’area del centro storico di Catanzaro a supporto dei processi di rigenerazione urbana dei quartieri storici identitari”.

Tutti questi progetti, che avrebbero dovuto essere già realizzati, secondo quanto stabilito dal Pums, sono idee da attuare ma senza stravolgere il centro storico sia come skyline che per quel che riguarda i giacimenti archeologici come i cunicoli della Catanzaro sotterranea.

A tal proposito voglio ringraziare Aldo Casalinuovo perché con il suo dibattito sul progetto del parcheggio interrato di Piazza Prefettura mi permette di focalizzare la discussione sulla Catanzaro sotterranea che altrimenti, così come evidenziato sia dal Pum che dal Pums precedentemente citati, verrebbe dimenticata o addirittura distrutta senza colpo ferire come purtroppo, la recente storia cittadina, ci ha insegnato.

Basti pensare che ad oggi le gallerie sotterranee sono inutilizzate e poco valorizzate.

Per concludere – afferma Riccio – ritengo che i suddetti progetti sono utilissimi per la pedonalizzazione del centro storico a patto, però, che ci siano alcuni correttivi per quel che riguarda il collegamento sotterraneo Musofalo – Piazza Prefettura e lo stesso parcheggio sotterraneo che potrebbero essere superflui e dispendiosi di risorse visto che gli stessi risultati potrebbero aversi con progetti meno invasivi e allo stesso modo utili allo scopo”.