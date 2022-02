Dal congresso alle comunali, l’analisi di Celia: “Solo uniti, si vince”

Fabio Celia, candidato alla segreteria cittadina del Pd, ha affidato ai social la sua analisi sull’attuale fase politica e sulle comunali del capoluogo. “L’esempio, anzi la vera e propria lezione – si legge nella nota – che ha impartito a tutti noi poco fa un giovane brillante quale Marco Rotella non deve andare disperso. Anzi, va al contrario considerato quale ottimo viatico per intraprendere una via nuova in seno al Partito Democratico catanzarese. Marco infatti, pur vivendo una stagione dell’esistenza in cui coltivare grandi ambizioni è legittimo o meglio persino normale, ha deciso di fare un passo indietro favorendo così l’avvio della mia segreteria cittadina all’insegna della sintesi fra le diverse mozioni in campo”.

“Un gesto di generosità – si legge – che intanto non dimentico sul piano umano e personale, ma anche una dimostrazione di maturità da valutare ed apprezzare in un’ottica assai più generale. L’amico e compagno di partito, Rotella, ha insomma piantato nel terreno un seme fecondo. Che deve necessariamente generare buoni frutti. Mi riferisco, come ovvio, al superamento degli interessi particolari, degli egoismi e delle prese di posizione autoreferenziali, che non significa tarpare le ali a questo o quel iscritto al partito. Vuol dire, invece, che bisogna semmai ragionare in base a una logica condivisa, improntata alla crescita collettiva del Pd e dell’intera coalizione anche e soprattutto nell’imminenza di elezioni importanti come le Comunali. Una tornata, quest’ultima, che può determinare una svolta storica per la nostra amata città con il ritorno al vertice della massima istituzione pubblica locale del Pd e del centrosinistra dopo 16 anni dall’ultima vittoria ottenuta dallo schieramento al tempo guidato dall’aspirante sindaco (poi divenuto tale) Rosario Olivo”.

“Uno scenario – prosegue la nota – che vogliamo replicare, seppur con gli attuali protagonisti come ovvio nella quasi totalità dei casi diversi dagli interpreti di allora, ma necessariamente con il supporto di tutti i militanti, esponenti e dirigenti, dell’area politica a cui tutti noi, sostenitori delle forze moderate e progressiste, apparteniamo e di conseguenza ci richiamiamo. Solo uniti, si vince! Lo so, il mio è una sorta di disco rotto. Ma è un mantra da cui non si può prescindere, dovendosi remare tutti nella stessa, unica, direzione. La strada che porta al rinnovamento e, per noi, al successo.”