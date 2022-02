Lo stallo dei partiti del centrodestra rimette in movimento liste e movimenti civici

Non ci sarebbe neanche bisogno di scriverlo, tanto è lampante quanto l’olio che si usava per alimentare le pubbliche illuminazioni: la rinuncia di Saverio Loiero complica maledettamente le tattiche elettorali del centrodestra catanzarese.

Tattiche è la parola giusta, di strategia neanche l’ombra. L’ennesimo nome, per di più di un professionista che probabilmente non aveva messo in conto di dover partecipare a una così rapida, intensa e sconclusionata rentrée nell’agone politico se non ne fosse stato sollecitato da una presunta unanimità di consenso, necessitata dall’immobilità delle sabbie nelle quali è andata ad arenarsi la corazzata centrista e destra che ha la maggioranza in Consiglio comunale e, a quanto dice la storia di piazze e urne, nell’elettorato cittadino.

La sua nota di rinuncia è, a leggerla con la dovuta attenzione, uno schiaffo alle consuetudini correnti tra gli indecisori politici così frequenti nel panorama urbano e non solo, per i quali più che considerare le condizioni dello stagno nel quale gettano la pietra sono attenti a valutare l’effetto che fa: “non si sa mai, vai a vedere che l’azzecchiamo…”.

Domani, lunedì, pare che i partiti, e solo quelli, tenteranno un’ultima prova di conciliazione sul penalista.

Ma le speranze di riuscita sono ridotte al lumicino. All’osservatore distratto potrebbe sembrare che, con la rinuncia di Loiero, le cose per la coalizione si siano semplificate.

Perché in teoria rimarrebbe in campo l’altro corno del dilemma su cui si ragionava fino a due giorni fa: Marco Polimeni.

In realtà, a questo punto la soluzione appare molto sulla difensiva, non fosse altro perché arriverebbe per rarefazione della capacità altrui più che affermazione della propria valenza.

Grosso modo, ragionando in termini di partiti, se è valida la divisione delle influenze, secondo la quale a tirare per Polimeni sarebbe Forza Italia con il supporto di Coraggio, Fratelli d’Italia e Lega, che in rapida successione si sono visti bocciare le loro proposte, rispettivamente Loiero e Baldo Esposito, potrebbero mantenere un loro disdegnoso distacco, e non fare confluire sul presidente del Consiglio comunale un consenso risultato fin dall’inizio molto tiepido.

A questo punto, potrebbero innestarsi altre variabili, che riguardano le liste civiche che finora hanno funzionato da spettatori interessati, e il futuro politico dell’attuale coordinatore provinciale di Forza Italia, Domenico Tallini.

Le ultime due giornate hanno visto una concorde soddisfazione della politica cittadina nel riaverlo a pieno titolo in competizione, dopo l’assoluzione con la più ampia formula.

E stamane sul Corriere della Sera, come riferisce il collega Carlo Macrì, Tallini dimostra di avere recepito in pieno l’invito mossogli da più parti.

E rientra con grande spolvero, accusando il suo partito, Forza Italia, insieme a Lega e Morra, di averlo voluto “distruggere politicamente”.

È un’affermazione tanto diretta e cruda da fare presagire un distacco prima umorale e poi politico da un partito nel quale detiene una responsabilità statutaria.

Perlomeno secondo le coordinate della politica di tradizione, la stessa nella quale Tallini si è formato e cresciuto.

Come il suo ritorno prima e le sue dichiarazioni possano incidere nell’andamento delle consultazioni della coalizione per la candidatura è ancora presto da dire.

Di sicuro c’è da ricordare come da Tallini era venuta una dichiarata attenzione verso il tentativo di Antonello Talerico tuttora stabilmente in piedi.

Talerico non ha dichiarati numi tutelari in Forza Italia, ma può rivendicare l’appoggio pubblicamente ricevuto da Vittorio Sgarbi, che se non è proprio del partito azzurro, con la sua “Rinascimento” ne è atipica colonna esterna, partecipante alla coalizione ma con una sua autonomia autorevolmente riconosciuta dallo stesso Berlusconi.

Sulle variabili delle liste civiche, che costituiscono per la coalizione un’indispensabile chiave di penetrazione in settori decisivi dell’elettorato, non si hanno al momento indicazioni precise.

Per loro natura, e per le fibrillazioni risultate plasticamente evidenti nelle composizioni e ricomposizioni dei gruppi in Consiglio comunale, hanno una libertà di posizionamento molto accentuata. Nulla impedisce di pensare che, se lo stallo dei partiti maggiori nel trovare soluzioni adeguate e immediate dovesse perdurare, non decidano di dare uno sguardo a quanto offerto dalle discussioni intavolate nel vertice di Palazzo di Vetro di due settimane fa, l’unico al quale sono state invitate e nel quale è stato fatto cenno all’esperimento civico di Valerio Donato.

Insomma, nonostante il tentativo esperito dai partiti di riappropriarsi delle loro prerogative di indirizzo, le candidature potenzialmente trasversali, di Talerico e di Donato, sembrano ritornare a brillare di luce propria, alimentata dal fuoco non fatuo della necessità.