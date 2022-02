Psi: ‘Il sistema giudiziario va riformato’

“Il sindaco di Lodi Uggetti, il sindaco di Siderno Femia (assolto dopo dieci anni di cui ben quattro trascorsi in carcere), il presidente della Regione Abbruzzo Del Turco, il presidente della Regione Sicilia Lombardo e, per ultimo, il presidente del Consiglio Regionale della Calabria Domenico Tallini prima arrestato e poi assolto.

Un lunghissimi elenco, che si potrebbe implementare ulteriormente, e che costituisce la rappresentazione plastica di come la tenuta del sistema democratico del nostro Paese è messo a repentaglio da un corto circuito politico-mediatico.giudiziario, iniziato con la falsa rivoluzione denominata Tangentopoli ed a cui si deve mettere al più presto la parola fine posto che ormai lo strumento della custodia cautelare è considerata ed utilizzata alla stregua della carcerazione preventiva. Un rischio che, oltre amministratori e politici, corrono anche e soprattutto gli ignari cittadini.

Il Partito Socialista (insieme a Radicali e Lega unici soggetti politici promotori della raccolta firme refendaria) si farà promotore, altresì, del comitato per il SI e di alcune iniziative pubbliche (già in cantiere), nella convinzione che, la balcanizzazione del Parlamento sul tema magistratura, possa essere superata solo dall’iniziativa popolare al fine di riformare un sistema, quello della giustizia, che oltre a costare punti di Pil a causa dei guasti continuamente perpetrati, contribuisce a discreditare un essenziale potere dello Stato costituito, nella stragrande maggioranza, da magistrati seri ed operosi.

Dunque, in Primavera SI convinto ai referendum sulla giustizia”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Gregorio Buccolieri, commissario cittadino Psi, e Domenico Marino, segretario provinciale Psi.