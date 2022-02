La “strigliata” di Abramo: basta beghe personali, altrimenti non faccio campagna

Strana cosa questa voglia di “Centro”, politicamente inteso. A sentire il senatore Gaetano Quagliariello “in Italia per una serie di circostanze, alcune delle quali come quella della guerra, si è aperto un grande spazio in cui la competenza la serietà la moderazione in politica sono state rivalutate. Questo spazio centrale deve essere strutturato con una proposta politica ampia che vada al di là di piccoli egoismi. Abbiamo iniziato da un piccolo movimento ma non siamo mai stati un centrino. Poi si porrà il problema di dove spendere questa forza, se ci sarà una coalizione di centrodestra che non sarà solamente una somma aritmetica, quella sarà la sede, se questo non ci sarà dobbiamo prendere atto e creare qualcosa di nuovo. La cosa importante ora è strutturare questa proposta. A livello nazionale l’abbiamo chiamata Italia al Centro, spero che possa esserci anche una ‘Catanzaro al Centro’, una ‘Vibo al Centro’ e così via”.

Italia al Centro attualmente è più una bella intenzione che una realtà consolidata. I tre principali sottoscrittori, Toti Brugnaro e lo stesso Quagliariello sembrano manifestare in misura asimmetrica qualche dissonanza, tanto che la sintesi non è compiuta. “In verità – risponde il senatore – la sintesi l’abbiamo trovata, e si chiama ‘Italia al Centro’. Quale di queste sigle vorrà entrare in questo spazio federativo sarà la benvenuta. Sappiamo che ‘Idea Italia’ (creatura di Quaglariello, ndr) e ‘Cambiamo’ (copyright Toti, ndr) l’hanno già fatto. Sia chiaro che in questo spazio devono entrarci prima i partiti e poi liste civiche, fondazioni, associazioni, deve essere uno spazio aperto che nasce dalla società, non un gioco di palazzo. Sulla carta forze compatibili sono Forza Italia, Italia Viva e Azione di Calenda. Ciò non vuol dire che queste vogliano intraprendere il nuovo discorso. Le attuali coalizioni sono più somma aritmetica che proposta politica. Se il centrodestra sarà di nuovo una proposta politica saremo a prendervi atto e a parteciparvi”. Interessante prodromo a quanto Quagliariello risponde sulle difficoltà della coalizione cittadina a trovare un candidato a sindaco: “Qui parlo per le liste civiche che aderiranno al progetto di Italia al Centro (sono ‘Catanzaro prima di tutto’ e ‘Catanzaro al Centro’, ndr). Queste liste prenderanno in considerazione qual è la soluzione migliore per la città. Se questa soluzione riuscirà a essere espressa dalla coalizione di centrodestra, alla quale abbiamo partecipato a livello regionale, ne saremo soddisfatti. In caso contrario ne renderemo atto. Siamo aperti anche ad altre soluzioni”.

Parentesi. Domani mattina torna a riunirsi il tavolo del centrodestra. La novità rispetto all’ultimo tentativo è che sono state riammesse le liste civiche. Escluderle ancora avrebbe significato amplificare il malcontento che serpeggia nei suoi numerosi esponenti, molti dei quali siedono nell’attuale Consiglio comunale. Più che malcontento si tratta di irrequietezza. Se a ciascuno di essi viene chiesto della disponibilità a candidarsi, la maggior parte risponde con un “vedremo” che sottintende un sì. Se si va un passo oltre, e si chiede con chi e per quale lista, la risposta è un’alzata di spalle e un “vedremo” che sottintende: “vado dove mi porta il cuore”. Domani la coalizione, quella che a livello nazionale Quagliariello definisce “somma aritmetica”, forte dell’arrivo dei “romani” Giuseppe Mangialavori e Wanda Ferro, affronterà lo spinoso problema della candidatura. Da quel che dice Sergio Abramo, che si è assunto l’onere di convocare e ospitare “è arrivata l’ora della chiarezza. Se si sta nel centrodestra non si può giocare con l’opposizione. La nascita di nuovi movimenti e di nuovi partiti (Italia al Centro, ndr) deve dare, contrariamente ai partiti tradizionali (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, ndr) un segnale di positività e non di negatività. Domani abbiamo diversi nomi da vagliare, speriamo di poter arrivare a una conclusione. Se non sarà domani, è importante che entro la prima decade di marzo ci sia il candidato. Domani è importante che al di là della scelta del candidato ci sia un chiarimento su come procedere che è la cosa più importante. Il centrodestra ha una grande forza, se non la sfruttiamo subito, vuol dire che vuole perdere”. Tradotto: domani non se ne farà nulla. Nessun nome, neanche tra gli ultimi pescati nel bacino delle professioni, sta bene a tutti. Il pronostico più quotato prevede il ricorso ai decisori di ultima istanza, quindi Roma e le sue soluzioni draconiane, quel prendere o lasciare che in altre occasioni ha portato ordine in una platea piuttosto disordinata. La sensazione è che il pallino stia sfuggendo di mano alla politica locale.

Conviene allora tornare alla Casa delle Culture, dove si è svolto il convegno di presentazione delle due liste che fanno riferimento al terzetto di centrocampo Quagliariello, Toti, Brugnaro. Sono ‘Catanzaro prima di tutto’ e ‘Catanzaro al Centro’. Alla legittima curiosità su quale delle tre componenti abbi avuto la paternità dell’incontro pubblico e della presentazione delle due liste civiche ha risposto candidamente Maurizio D’Ettore, deputato di Coraggio, coordinatore del partito in Calabria, che, giunto con leggero ritardo, ha esordito ringraziando “Gaetano” per averlo invitato. Ergo, a organizzare il tutto è stata la componente di Quagliariello che in Calabria vuol dire il consigliere regionale Francesco De Nisi, presente al tavolo dei relatori. Dei tre consiglieri comunali preannunciati come promotori delle due liste erano presenti Lea Concolino, attualmente assessore allo sport, e Andrea Amendola. La prima entrerà sicuramente in lista. Il secondo allo stato si è ritagliato il ruolo del coordinatore. Dopo l’introduzione svolta dal sindaco di Centrache e vicepresidente della Provincia Fernando Sinopoli, eletto nella lista di Coraggio, ha preso la parola un Sergio Abramo molto tirato, tagliente e in vena di strigliare un po’ tutta la politica locale e regionale, ma in particolar modo gli alleati di coalizione. In sintesi: è ora di farla finita con i giochini della politica, che deve fare un passo indietro, e discutere di più dei problemi della gente: “Le famiglie non riescono più a pagare le bollette, i genitori piangono nel vedere i propri figli laureati con lode non trovare posto di lavoro, la nostra deputazione non riesce neanche a fare incontrare la Provincia di Catanzaro in grave difficoltà con il viceministro, tutti si riempiono di belle parole e di bei progetti, ma il vero problema è fare le cose. Come riusciremo a spendere i soldi del Pnrr con le scadenze ravvicinate che comporta quando in tre anni no siamo riusciti a spendere 1 centesimo della misura di Asse Città?”. Il quadro di una Calabria desolata, che per più di una metà non andrà a votare, ribellandosi alla presente politica inconcludente. Ebbene, Abramo è d’accordo con questa sfiducia, sarà il primo a ribellarsi all’andazzo, sarà il primo a scendere dalla campagna elettorale per Catanzaro astenendosi dal partecipare, se non la si smette “con le beghe personali”, con i tatticismi, con i veti incrociati: “Occorre una squadra coesa e competente, capace di stare al fianco del governo regionale per provare a dare risposta ai 300 mila disoccupati calabresi, a fare crescere l’inesistente tessuto produttivo, anzi, a produrre qualcosa visto che non produciamo niente e compriamo tutto”. È il lascito di un politico sfiduciato dopo 18 anni di esperienza, tenendosi un po’ basso perché in effetti sono di più, ricorrendo nel 2017 il suo primo mandato. Anzi, di un quasi ex politico, che, annuncia, tornerà a fare l’imprenditore”.