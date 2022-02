Situazione Province Calabresi: il 4 marzo incontro con il viceministro Castelli

Dichiarazione del presidente della Provincia di Catanzaro, e presidente Upi Calabria, Sergio Abramo:

“Ringrazio la sottosegretaria Dalila Nesci per aver agevolato la convocazione dell’incontro con la viceministro per l’Economia e le Finanze, Laura Castelli: la situazione delle Province calabresi, e in particolare di quella di Catanzaro, non poteva attendere oltre. Mi auguro che l’incontro che si terrà venerdì 4 marzo possa individuare una soluzione, grazie all’indispensabile ausilio del governo nazionale, che rafforzi e risani gli enti indebitati salvaguardando i servizi che erogano e, soprattutto, i dipendenti. Alla Nesci, che ha dimostrato un concreto interesse come donna di governo e come calabrese, ribadisco il sincero ringraziamento nella consapevolezza che continuerà a stare vicina alla Province della sua terra”.