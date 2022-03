Statale 106, Mancuso scrive una lettera ad Anas e al Ministro delle Infrastrutture

Il presidente Mancuso ha informato i consiglieri regionali di avere indirizzato all’Amministratore delegato di Anas S.p.A e al Ministro delle Infrastrutture, una lettera circa l’assenza dai lavori della IV Commissione del 24 febbraio (in previsione del dibattito svoltosi in Aula il 28 febbraio) sulle problematiche della SS 106, dell’ing. Francesco Caporaso (responsabile Struttura territoriale Calabria dell’Anas) e dell’ing. Massimo Simonini (commissario straordinario per l’opera Strada statale 106 Jonica).

Qui il testo della lettera integrale