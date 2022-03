Nuova puntata di Monitor, domani ospite Aldo Casalinuovo

Raccontare le idee e i progetti dei candidati a sindaco per costruire una Catanzaro che possa esercitare appieno il suo ruolo di capoluogo di regione.

Domani, giovedì 10 marzo alle ore 19:00, torna “Monitor”, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Catanzaroinforma.it.

Ospite di Davide Lamanna sarà l’avvocato Aldo Casalinuovo . In studio anche il responsabile della pagina politica di Catanzaroinforma, Raffaele Nisticò, per un’intervista che come sempre sarà aperta alle domande del pubblico grazie alle pagine social moderate da Ugo Palmerino. Domande che arriveranno anche dai cittadini coinvolti da Daniela Amatruda che, in giro tra i quartieri della città, raccoglierà le voci di chi vorrà lasciarsi intervistare.

La trasmissione andrà poi in onda alle 22 anche sull’Altro Corriere TV (Canale 16 del digitale terrestre) grazie alla collaborazione instaurata tra la nostra testata e quella diretta da Paola Militano.