Catanzaro, Ascensore Bellavista guasto: “Quando si potranno avere servizi degni di altri capoluoghi di regione?”

“Chiunque a Catanzaro, anche chi non ne ha mai usufruito, ha sentito parlare più volte dell’ascensore panoramico di Bellavista, se non altro per le polemiche che lo hanno avvolto negli anni scorsi, tra chiusure e malfunzionamenti. Con profonda amarezza dobbiamo segnalare l’ennesimo guasto della struttura, sbandierata in passato come esempio di servizi avanzati e di qualità”. Lo scrivono in una nota Calabria Resistente e Solidale, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo Catanzaro.

“Anche da questi episodi – si legge nella nota – si possono constatare il declino e l’abbandono di una Città. Ci chiediamo, quindi, quando potremo godere di servizi degni di un Capoluogo di Regione.

Pertanto, chiediamo che il servizio venga ripristinato immediatamente e nelle prossime settimane, nella costruzione della nostra idea Città, faremo le nostre proposte in tema marginalità urbana e di mobilità tra le diverse zone di Catanzaro”.