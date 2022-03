Il Nuovo PSI in campo a sostegno di Donato

“Il Nuovo PSI sarà presente alle prossime elezioni comunali con propri candidati nelle liste a sostegno del professore Valerio Donato, la cui proposta politica sganciata dai due poli appare la più valida per contrastare la progressiva decadenza del Capoluogo di Regione”. Né si dà notizia in una nota stampa in cui si legge: “Il programma politico del professore Donato ci convince per la sua serietà e la sua concretezza. Non possiamo non sottolineare che è stato l’unico finora a riproporre la questione dell’Area Metropolitana Catanzaro-Lamezia, cavallo di battaglia da sempre dei socialisti. Solo creando questo asse al centro della Calabria sarà possibile creare sviluppo e una migliore qualità della vita, divenendo concorrenziali con altre aree forti come quella Cosenza-Rende e la Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

“Il professore Donato, con la sua autorevolezza, saprà fare valere le ragioni e i diritti di Catanzaro, oggi continuamente calpestati per l’assenza di una classe politica all’altezza – si legge. Abbiamo fondate ragioni per credere che quello del professore Donato sarà un progetto vincente e che sarà premiato dall’elettorato. Noi non faremo mancare il nostro sostegno, fatto anche di idee e di valori”.