Campagna elettorale Donato, domani appuntamento al Supercinema di Catanzaro

Continua senza soste la campagna elettorale del candidato a sindaco Valerio Donato. Martedì 22 marzo alle 18.30 è in programma un evento che avrà luogo al Supercinema di via XX settembre e vedrà la partecipazione di Martina Carone, docente di Analisi dei Media all’Università degli Studi di Padova e Narrazione istituzionale alla Scuola Holden. Manager Quorum/YouTrend. È spesso ospite di RaiNews per commentare l’attualità politica e presentare la sue analisi per YouTrend.

Carone intervisterà a tutto campo il candidato sindaco: dalle ragioni profonde della sua candidatura, all’illustrazione dei progetti concreti e delle idee sul più realistico sviluppo della città di Catanzaro.

Nel corso dell’evento sarà proiettato in anteprima il Video promo della candidatura a sindaco