Fiorita inaugura il comitato elettorale di Lido

In quella che fino a pochi giorni fa era una sede del M5S, a suggello di una collaborazione ormai consolidata nel comune campo largo, Nicola Fiorita inaugura il primo dei suoi comitati elettorali nella centralissima via Corace di Catanzaro, a Lido, nella previsione che essendo Catanzaro città pluricentrica è meglio affrontarla con pluricomitati che abbiano ben presenti le reali necessità dei quartieri.

Fiorita, mentre espone le sue prime proposte programmatiche, ha davanti una mappa che riporta i residenti nei diversi quartieri di Catanzaro, fonte ufficiale comunale, e rimarca come sia proprio Lido a essere diventato il più popoloso con i suoi oltre dodicimila abitanti.

Una ragione in più per inaugurare qui la sua campagna, che di sicuro prevede un altro comitato elettorale in centro storico, più grande probabilmente e meno soggetto ai rumori ambientali: “Sarà una campagna festosa e gioiosa perché inaugura una nuova pagina per Catanzaro”.

A fianco Fiorita ritrova i collaboratori di sempre, che lo hanno accompagnato nell’avventura di Cambiavento (Nunzio Belcaro, Daniela Palaia e Nicola Chiriano tra gli altri), e di fronte ha un pubblico di diversa estrazione politica e partitica, ma comunque rientrante nel perimetro riformista e progressista che è la cifra nel cui ambito si muove un movimento per forza di cose più maturo di cinque anni fa, che ha a fianco l’esperienza strutturata dei partiti, in primo luogo del Partito democratico.

Fiorita saluta con particolare entusiasmo, anzi se ne dice inorgoglito, la convergenza di Aldo Casalinuovo al suo progetto, preludio a un’intesa che si prevede possa avere ulteriori sviluppi istituzionali qualora gli arrida la vittoria.

Mentre sul ventilato accordo con Antonello Talerico Fiorita non si sbilancia, anzi nega qualsiasi accordo se non la stima reciproca e l’attenzione verso la principale considerazione che li accomuna, ovvero la necessaria discontinuità rispetto alla conduzione amministrativa degli ultimi dieci anni.

Al pubblico intervenuto, tra cui si notano Gregorio Buccolieri, Rosario Bressi, Donatella Monteverdi ed Enzo Colacino, Fiorita inizia a somministrate pillole di programma. Ammette che no ci vuole molto sforzo, poiché tutte le cose che non andavano cinque anni fa si ripropongono adesso, e le cose che andavano fatte nel 2017 vanno fatte nel 2022.

Cinque anni sprecati, dice Fiorita. Con lui sindaco, promette, il porto uscirà dalle nebbie, Giovino sarà vero polo turistico, la metropolitana avrà una linea T che sta per Turistica e proseguirà il suo tracciato fino al porto, e arrivare a Lido aggirando il quadrivio Nalini sarà un gioco da ragazzi attraverso una bretella salta fosso. Occorrerebbe provare per credere. Ma questo spetta agli elettori.