Fi Catanzaro, Mangialavori: “Assumo guida coordinamento provinciale, a Polimeni il cittadino”

“Ringrazio Mimmo Tallini e Ivan Cardamone per l’impegno e la passione profusi in questi anni a favore di Forza Italia, della città di Catanzaro e di tutta la regione Calabria. Da oggi assumo la guida ad interim del coordinamento provinciale di Catanzaro, in attesa di nominare un nuovo commissario. In questa fase, inoltre, Marco Polimeni si occuperà della gestione del partito a Catanzaro città. Forza Italia continuerà a lavorare senza sosta per dare al capoluogo il sindaco che merita in occasione delle prossime elezioni Amministrative”.

È quanto dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori