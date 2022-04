Occhiuto su incontro romano per Sanità: “Proposto come risolvere problemi”

“Sono molto soddisfatto di come è andato il tavolo Adduce ieri. Erano abituati a Commissari che giustificavano i ritardi della Sanità calabrese, hanno trovato un commissario che invece ha proposto idee per risolvere i problemi”. E’ quanto dichiara il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un video a commento dell’incontro avuto ieri a Roma nella sede del Mef con i tecnici del Tavolo Adduce, insieme al sub commissario alla sanità, Ernesto Esposito, e al direttore generale del Dipartimento Salute della Regione, Iole Fantozzi.

“Abbiamo proposto il programma operativo che conterrà tutti gli investimenti che vogliamo fare. Le assunzioni che vogliamo fare e che è in nostro diritto fare perché abbiamo i fondi per farlo, circa 2500 assunzioni. Il 118 e l’emergenza urgenza. L’apertura di alcuni ospedali che meritano di essere aperti”.

Occhiuto nel video spiega come “non sarà facile fare tutto questo perché è un sistema dove i centri di potere a livello locale sono consolidati, radicati, cristallizzati, ci sono tanti microcetnri di potere. Non sarà facile – conclude il presidente – ma ci riusciremo”.