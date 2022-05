A Cropani lavori di messa in sicurezza del fosso Umbro-Nobile

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del fosso “Umbro-Nobile” e di tutto l’abitato di Cropani Marina.

I cantieri interpretano il finanziamento ministeriale di un milione di euro ottenuto nel Gennaio 2020 e concretizzatosi in questi giorni dopo un lungo iter burocratico.

Nello specifico, ci si occuperà della pulizia e messa in sicurezza dell’alveo fluviale nei seguenti tratti:

ferrovia fino alla strada statale 106 e il tratto dalla stessa arteria fino all’adiacente monte.

“In tale contesto lavorativo siamo riusciti a ottenere anche il completo rifacimento del ponte sulla SS 106 al di sotto del quale passa il canale in questione” ha argomentato il primo cittadino cropanese Raffaele Mercurio, aggiungendo che “questi ultimi lavori, circa 600mila euro saranno a totale carico dell’Anas.”

Ancora il giovane neoconsigliere provinciale: “ Ogni opera pubblica ha la sua importanza e porta, all’Amministrazione che la realizza, la giusta soddisfazione.

Quella in questione porta con sé, per un’Amministrazione giovane come la nostra, maggiore importanza e soddisfazione. Molti di noi hanno conosciuto e vissuto, sin da bambini, i disagi che lo straripamento del fossoUumbro-nobile, purtroppo, ha portato nella storia di Cropani Marina.

Con la realizzazione di tale opera le notti insonni, la paura e le ansie degli abitanti di Cropani Marina, in particolare di coloro che vivono vicino al canale, conosceranno definitivamente la parola fine.

Se più indizi, fanno una prova, c’è una Cropani che vuole cambiare l’esistente.