Primo maggio, Abramo: “Ancora una volta non è una festa. Per lavoro occasione Pnrr da sfruttare”

“È arrivato un altro Primo Maggio, ma ancora una volta in Calabria non possiamo parlare di una vera festa del lavoro. Lo scrive su Facebook il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. che prosegue. I numeri dicono che siamo fanalino di coda in Europa e che serve un deciso scatto in avanti per dare un futuro ai nostri giovani”.

“Non bisogna, però perdere la fiducia. L’occasione più grande arriva dall’Europa e dal Pnrr, se sarà sfruttata a dovere. Istituzioni e parti sociali sono chiamate tutte ad uno sforzo straordinario per costruire le basi di un lavoro sicuro e dignitoso per ogni categoria”.