Primo maggio, Valeria Fedele: “Una celebrazione che assume connotati emotivamente forti”

Questa mattina – scrive la consigliera regionale Valeria Fedele- ho avuto l’onore di rappresentare la Regione Calabria alla cerimonia di consegna delle “Stelle al merito del Lavoro” ai ventidue nuovi “Maestri del Lavoro” della Calabria,

porgendo il saluto alle autorità presenti, alle lavoratrici e i lavoratori a nome del Presidente della Regione Occhiuto e del Governo e dell’Assise Regionale.

La celebrazione della festa del 1 maggio , Festa del Lavoro, nel frangente eccezionale che stiamo vivendo assume connotati ancora più forti emotivamente. Il Lavoro, valore fondamentale nell’ordinamento della Repubblica, è diritto e dovere del cittadino, che oggi fatica ad esprimersi compiutamente . La pandemia prima e la guerra in Ucraina ora stanno mettendo a dura prova i lavoratori a tutti i livelli ma si impone uno sforzo corale per dare slancio alla ripresa economica e sociale. Una reazione positiva che parta e si alimenti dell’esempio di coloro che si distinguono per dedizione e capacità. Ai lavoratori così meritevoli dell’onorificenza, di cui sono oggi insigniti, rivolgo le più vive congratulazioni a nome della Regione Calabria”.