Idee per la città da proporre ai candidati sindaco: iniziativa di Catanzaroinforma. Il 18 confronto al Comunale

Un confronto tra i candidati a sindaco aperto alla città per conoscere, più nel dettaglio, programmi e idee per rilanciare il capoluogo. E’ quello che Catanzaroinforma.it organizza per il prossimo 18 maggio, alle 18:30, nel Teatro “Comunale” e che sarà trasmesso in diretta sulla webTv della nostra testata.

Un appuntamento per il quale è richiesta la partecipazione attiva dei nostri lettori. Da oggi lanciamo infatti il contest “Cantiere Catanzaro – Idee, progetti e proposte per i candidati a sindaco” che ha l’obiettivo di stilare, con la nostra comunità social, un elenco di interventi realizzabili per rendere Catanzaro una città più vivibile e attrattiva.

Partecipare è semplice: inviate entro il 10 maggio alla nostra casella di posta cantierecz@catanzaroinforma.it la vostra idea per Catanzaro. Illustratela in non più di 10 righe, avendo cura di sottolinearne i punti di forza. Inserite nome, cognome e un recapito telefonico. Dall’undici maggio tutte le idee arrivate saranno pubblicate sulla nostra pagina facebook e votate. Quelle che riceveranno più consensi, saranno sottoposte ai candidati nel corso dell’evento.

Alla stessa mail sarà possibile, inoltre, prenotare la partecipazione al confronto. Basterà, anche in questo caso, inserire nome, cognome e recapito telefonico, inserendo nell’oggetto la dicitura: “PRENOTAZIONE 18 MAGGIO” e riceverete l’invito fino a esaurimento posti.