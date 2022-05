Scutatori, Cambiavento: sorteggio è garanzia di trasparenza

Le elezioni sono alle porte e non c’è più tempo. Per questa ragione il gruppo di Cambiavento in Consiglio Comunale si è rivolto formalmente al presidente dell’assemblea, Marco Polimeni – informandone al contempo il sindaco, Sergio Abramo – chiedendo una riunione dei capigruppo, da tenersi con la massima urgenza.

La riunione, secondo Cambiavento, ha lo scopo di “dare seguito alla nostra richiesta di variazione della Commissione Elettorale adeguandola – si legge nella Pec inviata a Polimeni – alla reale rappresentanza delle forze impegnate nelle prossime elezioni amministrative e soprattutto ai mutamenti dei gruppi avvenuti nel corso della consiliatura”. Nell’organismo, infatti, ad oggi non siede alcun rappresentante della minoranza e questo costituisce un vero e proprio vulnus alla democrazia rappresentativa.

Quanto al criterio di nomina degli scrutatori, Cambiavento chiede che si tenga fermo quello del sorteggio già adottato per le elezioni amministrative del 2017; criterio che peraltro gode oggi del consenso di tutti i candidati sindaco, anche perché è l’unico a garantire la trasparenza e l’oggettività della selezione. Quanto al rischio paventato che il sorteggio faccia registrare delle rinunce da parte degli scrutatori designati e dunque problemi al normale svolgimento delle operazioni di voto fin dall’insediamento dei seggi, Cambiavento propone che venga sorteggiata anche una quota di riserva, proprio per scongiurare tale rischio.

