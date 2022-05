Comunali Catanzaro, ultime dalle liste: nuovi ingressi e nuovi simboli

Antonello Talerico sulla sua pagina Facebook mostra sorridente le cinque liste che lo sostengono nella corsa a sindaco e ne annuncia una sesta in arrivo. Le cinque già assodate sono: la sua “proprietaria” ovvero “Io scelgo Catanzaro – Talerico sindaco”, “Catanzaro al Centro” by Emanuele Bertucci, “Noi con l’Italia” main sponsor Mimmo Tallini, “Officine del Sud” espressione di Claudio Parente. La sesta in arrivo potrebbe essere quella messa su da Vincenzo Speziali che potrà così mettere a frutto il lavorio precedentemente speso e non apprezzato dalla dirigenza nazionale dell’UdC o da parte di essa.

L’anelito al civismo è ormai dilagante, con un indice RT niente male. Non ne è immune neanche Forza Italia nella sua propaggine cittadina, tanto da indurre Marco Polimeni, coordinatore cittadino, ad annunciarlo in diretta web a Monitor di Catanzaroinforma: la lista afferente a Forza Italia, che dopo lungo pensare è confluita nella coalizione di Valerio Donato, si chiamerà “Catanzaro Azzurra”, avrà simbologia richiamante ma non sovrapponibile a quella del partito madre. Probabilmente rispecchiando l’ingresso di qualche personalità che non può o non vuole essere assimilato tout court al partito.

Ultima novità, dopo la nota di Antonio Montuoro che ha reso ufficiale il “liberi tutti” del suo “Venti da Sud” dopo il più che probabile irrompere sula scena del candidato autonomo di Fratelli d’Italia. Montuoro vuole fedelmente seguire le indicazioni di partito, ma lascia libera scelta di collocamento ai numerosi consiglieri comunali che intorno a lui avevano costruito l’aggregazione civica aderendo con convinzione alla proposta di “Rinascita”. Ed ecco pronta la lista di soccorso, di cui circolano già sui social i primi “santini”: si chiama “Progetto Catanzaro” e includerà anche i centristi del nCdu di Tassone e Bordino.