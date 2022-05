Torna “Monitor”: ospiti in studio Fabio Celia e Marco Polimeni

Torna “Monitor”, l’approfondimento giornalistico della webTV di Catanzaroinforma.it. Oggi, alle ore 15:30, ospiti di Raffaele Nisticò saranno Fabio Celia, segretario cittadino del PD e Marco Polimeni, attuale presidente del Consiglio comunale e coordinatore cittadino di Forza Italia. Si discuterà del futuro del capoluogo in vista delle prossime elezioni del 12 giugno. Come sempre la possibilità di intervenire in diretta sulla nostra pagina Facebook, i cui commenti sono moderati da Ugo Palmerino. La trasmissione andrà poi in onda alle ore 21 dello stesso giorno e, in replica, venerdì alle ore 15 su L’altro Corriere TV (canale 75 del digitale terrestre).

Intanto ricordiamo che il 18 maggio, alle ore 18, Catanzaroinforma promuove un confronto tra i candidati a sindaco che si terrà nel Teatro Comunale. L’evento, che sarà trasmesso in streaming, è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

Per prenotare scrivere a cantierecz@catanzaroinforma.it inserendo nell’oggetto: “PRENOTAZIONE 18 MAGGIO”.

Nell’occasione saranno proposti ai candidati i progetti di “Cantiere Catanzaro” (Idee per la città da proporre ai candidati sindaco: iniziativa di Catanzaroinforma. Il 18 confronto al Comunale), il contest ideato dalla nostra testata grazie al quale chiunque può sottoporre all’attenzione del futuro sindaco un’idea per la città. Le proposte, presentate in non più di 10 righe, dovranno pervenire entro il prossimo 10 maggio sempre alla casella di posta cantierecz@catanzaroinforma.it.