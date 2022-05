Comunali: ecco le altre liste presentate

Sono state altre dieci le liste presentate fino alle 20 all’ufficio elettorale di Palazzo De Nobili per il voto in programma domenica 12 giugno. Si riportano di seguito (in ordine alfabetico):

A sostegno del candidato sindaco Antonio Campo

“Catanzaro oltre”: Biagio Milano, Antonello Iuliano, Alfredo Amato, Antonia De Francesco, Attilio Albino, Francesco Pironaci, Antonio Lucia, Michele Orlando, Antonino Maletta, Lorenzo Agosto, Saverio Paone, Rita Leone, Gianmarco Caramuta, Giovanni Miliè, AnnaMaria Groccia, Carmine Garritano, Elisa Chiera, Luigia Milano, Elisabetta Guerrisi, Giovanni Gallelli, Maria Rotundo, Margherita Maria Arcidiacono

A sostegno del candidato sindaco Francesco Di Lieto

“Insieme osiamo”: Massimo Adria, Maria Aloi, Anna Maria Buffa, Francesco Calvosa, Angela Camardi, Roberto Cavaliere, Anna Di Pino, Antonello Fabiano, Silvano Fichera, Aurelia Granato, Paola Augusta Grandinetti Dionesi, Maria Concetta Infuso, Salvatore Marino, Michele detto Milko Mauro, Rita Mazzei, Antonio Miceli, Giovanni Naccarato, Fabrizia Passafaro, Giorgio Eugenio Pezzutto, Carmelo Provenzano, Teresa Pugliese, Santina Pultrone, Mariagrazia Raffaelli, Alfonso Ritrovato, Fortunato Rotella, Giancosimo Scarcello, Vittorio Scarfone, Giuseppe Sestito, Elio Rotundo, Giuseppe detto Pino Sorrentino, Miriam Azzurra Tolomeo, Mariantonia detta Antonella Trapasso.

Coalizione a sostegno del candidato sindaco Nicola Fiorita

“Cambiavento”: Gesa detta Jesa Aroma, Annunziato detto Nunzio Belcaro, Laura Boccuto, Terri Boemi, Gianmichele Bosco, Vincenzo Capellupo, Alberto Carpino, Angelo Cavallaro, Alfonso Ciriaco, Danilo Colabraro, Valentina Falsetta, Giuliana Furrer, Massimiliano Garofalo, Giuseppe Gigliotti, Gianfilippo Greco, Sergio Lavecchia, Valentina Masciari, Luana Maurotti, Donatella Monteverdi, Claudia Olivadese, Giovanni Pace, Letizia Paonessa, Gaetano Pensabene, Massimo Pisanelli, Giuseppe detto Pino Ranieri, Teresa Scamardì, Fabiola Scozia, Brunella Scozzafava, Laura Trapasso, Elisabetta detta Betty Treccozzi, Lucia Valentino, Valentina Mercurio.

Cinquestelle”: Francesco Mardente, Paola Giglio, Antonino Mantineo, Monica Riccio, Domenico Varano, Tiziana Costa, Danilo Sergi, Giulia Ammendolia, Christian Celia, Erika Procopio, Giulio Luciano Vonella, Rita Rotella, Antonio Chiarella, Concetta Gallo, Mario Tassone, Monica Fasano, Giovanni Maccarrone, Filomena Cotrone, Nicola Russo, Angela Rotella, Giuseppe Matarese, Francesco Vellutini, Pietro Maria Barberio, Giovanni Vitale, Giuseppe Musacchio, Francesco Salvatore Cosco.

“Mò-Fiorita sindaco”: Giuseppe detto Franco Cimino, Antonella detta Yaya Aceto, Pasquale Agosto, Bibiana Artuso, Antonio Carioti, Andrea Cattani, Laura Luna Ciacci, Angelo Comito, Hafsa Charaf, Francesco De Nardo, Katia Gigliotti, Maurizio Gimigliano, Anna Rita Guzzi, Francesco Cuteri, Alex Iuliano, Luciana Loprete, Salvatore Martino, Antonio Francesco Masciari, Antonio Mastroianni, Elio Mauro, Massimiliano detto Massimo Meloni, Antonio Milié, Daniela Palaia, Claudio Pileggi, Aneta detta Ania Podedworna, Massimiliano Raffaele, Alessio Rauti, Marina Reda, Paolo Rosi, Laura Rosselli, Tommaso Serraino, Daniela Veraldi.

Coalizione a sostegno del candidato sindaco Valerio Donato

“Catanzaro prima di tutto”: Francesco Amelio, Giovanna Angotti, Marco Astorino, Domenico Barbaro, Fausto Belpanno, Carmela Cioffi, Rossana Cirella, Lea Concolino in Aloi, Raffaella Costa, Manuela Costanzo, Maria Anna Crispo, Alessandro Cua, Gianfranco De Santis, Giuseppe Gallelli, Danilo Gironda, Ivan Guzzo, Simona Liuzzo, Rosario detto Rosarino Mancuso, Aldo Manoiero, Angelo Mazzeo, Fabio Nisticò, Lino Paris, Emanuela Presterà, Silvana Procopio, Emanuele Rafaele, Angelino Santoro, Maurizio Sinopoli, Anna Vero, Samuele Volpone, Vitaliano Vono.

“Italia al centro”: Anna Altomare, Fabrizio Bisurgi, Palma Caglioti, Angelo Canino, Maria Carito, Andrea Chiellino, Dino Cristiano, Annunziata D’Ambra, Francesca Dardano, Alessandra Gabrieli, Valentina Giglio, Loredana Grieco, Laura Gualtieri, Flavio Iervasi, Salvatore Leo, Antonio Mauro, Antonio Nisticò, Flora Nisticò, Anna Palaia, Denise Priolo, Salvatore Rocca, Francesco Scarpino, Arianna Sestito, Iolanda Sorrenti, Luca Talarico, Rosina Vivino, Luigi Raffaele, Marco Posella.

“Prima l’Italia”: Giuseppe detto Pino Rotundo, Anna Agosto, Emanuela detta Emy Aiello, Antonella Bagnato, Giuseppe Bellantoni, Simona Carnovale, Santina Celi, Giovanni Costa, Andrea Critelli, Gioacchino detto Jack Di Maio, Manuela Fera, Giuseppe Graziano detto Pino Graziano di Castagna, Franco Greco, Anna Maria Iacovacci, Rosario Lostumbo, Salvatore Mancuso, Alessio Mangiacasale, Maria Pia Mango, Maria Marchio, Stefania Oliverio, Salvatore Pastore, Giancarlo Pitari, Lorena Polito, Pasquale Pullano, Maria Paola Quattrone, Martino Rotella, Mafalda Santoro, Francesca Sirianni, Fabiola Tolomeo, Gaetano Tulipelli, Antonio Ursino, Mariano Varano.

“Riformisti avanti”: Rosaria Bertucci Feroleto, Serena Brogneri, Morena Chiaravalloti, Simona Cioffi, Teresa Daniele, Angela Maria De Luca, Marinella Fedeli, Maria Rosaria Folino, Beatrice Gullà, Serena Lenzellotti, Maria Mancuso, Federica Minio, Alessia Sorrentino, Nuria Vadalà, Emiliana Varano, Giorgio Arcuri, Francesco Antonio Assisi, Amedeo Bianco, Serafino Bilotta, Osvaldo Emanuele Catania, Claudio Cuomo, Daniele Grande, Salvatore Iozzo, Alessandro Libero, Antonio Manzo, Umberto Mattia, Maurizio Mottola D’Amato, Luigi Perri, Stefano Veraldi, Francesco Viapiana.

Coalizione a sostegno del candidato sindaco Antonello Talerico

“Io scelgo Catanzaro”: Giovanna Alì, Pietro Argirò, Gianluca Bellacoscia, Salvatore detto Sasà Budaci, Alfredo Catracchia, Graziella Cirillo, Valentina Faiella, Veronica Fera, Teresa detta Terry Fonti, Felice Foresta, Andreina Gallo, Pasquale Gigliotti, Loredana Cirillo, Patrizia Guerra, Christian Iervasi, Jole Lepera, Luciano Levato, Mariateresa Musacchio, Mario Pezzi, Manuel Rocca, Daniela Rodolà, Maddalena Sacco, Francesco Salimonti, Maria Rosaria Scozzafava, Raffaele detto Lello Serò, Alessandro Sità, Annamaria Sodano, Patrizia Spaccaferro, Rita Talarico, Anna detta Tanca Tancrè, Rosa Veraldi, Giuseppe Vitale.