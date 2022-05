Magisano al voto, due gli aspiranti sindaci: Antonio Lo Stumbo e Carmine Elia

A poche ore dal termine di presentazione delle liste elettorali, pochi dubbi nella campagna elettorale magisanese per elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Antonio Lo Stumbo o Carmine Elia: è corsa a due per la fascia tricolore. Antonio Lo Stumbo ha già fatto il primo cittadino per due mandati, mentre Carmine Elia è una new entry. Come già riferito da queste colonne, non sono della partita l’ex primo cittadino Fiore Tozzo e il vice sindaco Concetta Costantino. Magisano esprime dieci candidati consiglieri più il candidato sindaco: c’è attesa per conoscere i nomi dei componenti delle due liste.