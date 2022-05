Impianti sportivi, Donato: “Istituire Consulta che operi in una logica di sistema”

“Rilanciare l’impiantistica sportiva comunale, allo stato vetusta e inadeguata alle esigenze delle associazioni e società sportive e della cittadinanza in generale, è uno degli aspetti prioritari del mio programma di governo”. Lo afferma, in una nota, il candidato a sindaco Valerio Donato.

“L’obiettivo – prosegue la nota – è quello di istituire una Consulta dello sport che operi in una logica di sistema (mediante il coinvolgimento delle Associazioni e Società sportive e delle federazioni sportive operanti sul territorio) e che sia in grado di favorire l’incremento della pratica sportiva anche tra i disabili ed in età scolare. Il comune, inoltre, – rileva Donato – dovrà avere delle strutture, dotate di tutte le certificazione necessarie, da dedicare agli eventi, che siano accessibili da parte delle Asd per il tramite di una linea amministrativa che faciliti l’accesso (online) alle richieste degli spazi”.